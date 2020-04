Infektionen mit dem Handy entschlüsseln

Schneller Check: Smartphones können bei der Ermittlung von Infektionsketten helfen. Derzeit ist das Robert-Koch-Institut dabei, eine Anwendung für Deutschlands zu entwickeln. Foto: Thomas Vorwerk

Von Max Meyer



Cloppenburg. Striktes Kontaktverbot und Ausgangssperren bestimmen mindestens bis zum 20. April das Alltagsleben in Deutschland. Was nach den Maßnahmen passieren soll, wird derzeit im Bundestag diskutiert. Mehrere – vor allem ostasiatische Länder – verwenden bereits so genannte Tracking-Apps, um festzustellen, mit welchen Personen Infizierte Kontakt hatten.



Dabei greifen die Smartphone-Applikationen unterschiedlich tief in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte des Einzelnen ein. Das Robert-Koch-Institut will künftig eine solche App veröffentlichen, die auf freiwilliger Basis genutzt werden kann. Im Interview mit der MT schätzt der Cloppenburger IT-ler Rainer Eveslage Chancen und Risiken eines solchen Vorhabens ein. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe am 2. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

