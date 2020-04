Kreis erklärt Coronatest und Quarantäne

Probenröhrchen: Eine Mitarbeiterin hält im Labor einen Abstrich eines molekularbiologischen Tests auf das SARS-CoV-2-Virus. Foto: dpa

Was ist Quarantäne?



Eine „Quarantäne“ kann ausschließlich vom Gesundheitsamt eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt angeordnet werden und nicht vom einem Hausarzt, einem Facharzt oder einer Klinik. „Quarantäne“ ist auch nicht freiwillig oder mit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines Arztes zu verwechseln. Auch die Empfehlung eines Arztes, vorsorglich besser zu Hause zu bleiben, ist keine „Quarantäne“. „Quarantäne“ ist eine Anordnung des Gesundheitsamtes von rechtlicher Bedeutung. Wer eine vom Gesundheitsamt angeordnete „Quarantäne“ nicht einhält, begeht eine Straftat.



Häusliche Quarantäne bedeutet die Trennung der betroffenen Person von anderen Menschen, um die Ausbreitung der Infektion zu vermeiden. Die Versorgung mit Lebensmitteln und sonstigen lebensnotwendigen Gütern kann in diesem Fall zum Beispiel durch Lieferservice oder Nachbarn sichergestellt werden.



Ist das Gesundheitsamt des Landkreises für Corona-Tests zuständig?



Nein, Coroana-Tests werden im zentralen Testcenter von Ärzten der Kassenärztlichen Vereinigung abgenommen. Auch niedergelassene Ärzte können Testungen vornehmen, sollen aber nach Möglichkeit auf das Testcenter verweisen, damit die Arztpraxen möglichst nicht von Infizierten Patienten aufgesucht werden um die Verbreitung mit dem Virus einzudämmen. Positive Testergebnisse sind dann dem Gesundheitsamt zu melden. Der Landkreis Cloppenburg hat der Kassenärztlichen Vereinigung die Räume für das Testcenter zur Verfügung gestellt.



Hat ein Landkreis Einfluss auf die Zahl der Testungen?



Nein, denn die Zuweisung zu den Tests werden durch die Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung auf den Weg gebracht. Tests machen nur einen Sinn, wenn Symptome beim Patienten erkennbar sind. Daher sind vorsorgliche Testungen ohne jegliche Symptome mit einer hohen Fehlerquote behaftet.



Wie macht sich eine Infektion mit dem Coronavirus bemerkbar?



Coronaviren lösen Atemwegserkrankungen aus. Gewöhnliche Coronaviren verursachen milde Erkältungszeichen mit Husten und Schnupfen, bestimmte Formen können aber auch schwere Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen auslösen. Die neue Form des Coronavirus geht offenbar teilweise mit einem schweren Verlauf einher. Besonders anfällig sind Patientinnen und Patienten mit einer schweren Grunderkrankung. Die Grippe hat ganz ähnliche Symptome. Zurzeit gibt es in Niedersachsen die jährliche Grippewelle, sodass derzeit bei Atemwegsinfekten vor allem an die Grippe gedacht werden sollte.



Was passiert, wenn ein begründeter Verdacht besteht?



Wer den Verdacht hat, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, sollte unbedingt seine Hausärztin oder seinen Hausarzt telefonisch informieren und auf keinen Fall unangekündigt persönlich in die Praxis fahren. Alternativ kann auch die Telefonnummer 116117 (Ärztlicher Bereitschaftsdienst) gewählt werden. Die Hausarztpraxis führt dann bei Bedarf die erforderliche Diagnostik und Therapie durch und informiert das zuständige Gesundheitsamt. Eine eindeutige Diagnose des Coronavirus ist nur über eine Labor-Analyse des Rachenabstrichs der Patientin oder des Patienten möglich. Das Ergebnis der Laboranalyse liegt je nach Auslastung der Labore innerhalb eines Tages oder mehrerer Tage vor. Bestätigt sich der Verdacht, leitet das Gesundheitsamt entsprechende Schritte ein. Es kontaktiert die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt, ermittelt die Personen, zu denen die betroffene Patientin oder der Patient zuletzt Kontakt hatte, und berät die Betroffenen.



Wie ermittelt der Landkreis die täglichen Zahlen der Corona-Inifzierten?



Die Meldung der positiven Personen an das Gesundheitsamt erfolgt gemäß § 7 Infektionsschutzgesetz durch das Untersuchungslabor und nicht durch die Ärzteschaft. Positive Testungen sind meldepflichtig und müssen dem Gesundheitsamt umgehend mitgeteilt werden. Die Untersuchungen der Tests werden durch zertifizierte Labore vorgenommen und können einige Tage in Anspruch nehmen, bis das Testergebnis vorliegt. Aus der Summe aller gemeldeten positiven Testungen (Testcenter, Arztpraxen, Krankenhäuser) werden die täglichen Fallzahlen ermittelt.



Gibt es im Landkreis Cloppenburg besondere Auffälligkeiten?



Obwohl die Zahl der Testungen, die durch die Ärzte veranlasst werden, bislang vergleichsweise niedrig ist, fällt auf, dass die Höhe der Fallzahlen im Landkreis Cloppenburg derzeit unter denen vielen anderer Landkreise und kreisfreier Städte liegt.



Schwere Erkrankungen aufgrund eine Corona-Infektion, die intensiv medizinisch versorgt und stationär behandelt werden mussten, sind im Landkreis Cloppenburg bislang noch nicht aufgetreten. Dies kann sich aber jederzeit ändern, denn schwere Erkrankungen bei Infizierten treten auch dann auf, egal ob getestet wurde oder nicht.

Nächster Artikel aus OM & Region:

01.04.2020 | Keine weitere Neuinfektion im Landkreis