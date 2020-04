Keine weitere Neuinfektion im Landkreis

Symbolfoto: dpa

Landkreis Cloppenburg (mab). Im Landkreis Cloppenburg sind aktuell 26 Personen am Coronavirus erkrankt. Das ist ein Fall weniger als im Vergleich zum Vortag. Der Grund: Während eine Person in Cloppenburg wieder gesund ist, wurde aktuell keine weitere Neuerkrankung bestätigt. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit weiterhin 38 Personen mit dem Virus infiziert.



Auch die Quarantäne-Fälle sind gesunken: Derzeit dürfen 185 Personen nicht das eigene Haus oder die eigene Wohnung verlassen. Ein Patient ist in stationärer Behandlung.



Am Montag sind insgesamt zehn Abstriche im Corona-Testcenter genommen worden. Heute waren es bis zum Mittag zwei.



So verteilen sich die aktuellen Erkrankungen auf die Städte und Gemeinden im Landkreis: Barßel (4), Bösel (1), Cloppenburg (8), Emstek (2), Essen (1), Friesoythe (2), Garrel (5), Lastrup (1), Löningen (2).

