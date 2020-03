Arbeitsmarkt trotzt noch Corona

Symbolfoto: dpa

Von Heinrich Kaiser



Kreis Cloppenburg. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auf dem hiesigen Arbeitsmarkt noch nicht zu spüren. Das teilt die Agentur für Arbeit Vechta mit. Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland sei im März gesunken. Sie liege allerdings über dem Vorjahresniveau, erklärt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur.



Im Landkreis Cloppenburg war im März ein Rückgang der Arbeitslosigkeit um 304 Personen auf 3853 Männer und Frauen gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen.

