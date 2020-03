Aktuell 27 Corona-Fälle im Landkreis

Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Seit Montag ist ein weiterer Fall einer Coroanerkrankung in Barßel hinzugekommen, gleichzeitig ist ein Patient in Lindern wieder gesund. Damit sind es weiterhin 27 aktuelle Erkrankungen im Kreisgebiet, wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 38 Personen mit dem Virus infiziert, elf von ihnen sind wieder genesen.



Ein Patient wird weiterhin stationär in einem Krankenhaus behandelt, die übrigen 26 Erkrankten werden zu Hause behandelt.



Darüber hinaus stehen am Dienstag 194 Bürger unter häuslicher Quarantäne. Seit Beginn der Welle sind es 304 gewesen. Dementsprechend konnten 110 Bürger nach 14-tägiger Quarantäne wieder ihrem (relativ) normalen Leben nachgehen, weil das Virus bei ihnen nicht bzw. nicht mehr nachweisbar war.



Aktuell verteilen sich die aktuellen Erkrankungen so auf die Städte und Gemeinden im Landkreis: Barßel (4), Bösel (1), Cloppenburg (9), Emstek (2), Essen (1), Friesoythe (2), Garrel (5), Lastrup (1), Löningen (2).



Darüber hinaus machte der Landkreis nun auch erstmals Angaben zu den durchgeführten Abstrichen. Demnach hat das Testcenter bislang 102 Untersuchungen veranlasst. Am Montag waren es 33, am Dienstag wurden bis zum Mittag zwei Tests aufgrund eines begründeten Verdachts durchgeführt.

