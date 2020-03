Polizei schlägt bei Drogendeal zu

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mab). Der Polizei Cloppenburg/Vechta ist offenbar ein Schlag gegen den Drogenhandel im Oldenburger Münsterland gelungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnten bereits am 23. März zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen werden. Demnach schlugen die Beamten während einer Übergabe der Drogen in Dinklage (Kreis Vechta) zu.



Schon kurz nachdem die beiden Männer im Alter von 30 und 36 Jahren ins Visier der Ermittler gerieten, habe es konkrete Hinweise auf ein bevorstehendes Drogengeschäft gegeben. Das sollte in einem Wohnhaus in Dinklage stattfinden. Die Beamten versteckten sich und warteten, bis der 30-Jährige in Begleitung des 36-Jährigen die Wohnung verließ. Er hatte eine vollgepackte Sporttasche mit dabei.



Der Fluchtversuch scheiterte, die beiden Männer konnten festgenommen werden. In der Sporttasche waren mehrere Kilo Amphetamine. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Bei der Durchsuchung der Wohnung des 36-Jährigen entdeckte die Polizei noch weitere Drogen – und zwar im zweistelligen Kilobereich. Bei den Drogen handelte es sich weitere Amphetamine – außerdem Kokain, Ecstacy, Marihuana und Haschisch.



Beschlagnahmt wurden außerdem eine größere Summe Bargeld und diverse Waffen. Dabei handelt es sich um Messer, Macheten und einen Elektroschocker.



Der 30-Jährige wollte sich schließlich mit einer List den Vernehmungen durch die Polizei entziehen. Er behauptete, dass er mit dem Corona-Virus infiziert sei. Die Taktik brachte ihm lediglich nur etwas Zeit. Denn der durchgeführte Test verlief negativ. Kaum lag das Ergebnis vor, wurde der 30-Jährige einem Haftrichtet vorgeführt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen den 36-Jährigen konnte die Staatsanwaltschaft hingegen keine Haftgründe erkennen. Er ist wieder auf freiem Fuß.



Die Ermittlungen der Polizei gehen nun weiter – sie richten sich nun gegen etwaige Unterstützer der beiden Männer und Abnehmer der Drogen.

