Kontaktverbot: Polizei erwischt wieder Jugendliche

Oldenburger Münsterland (mab). Auch am Dienstag hat die Polizei Cloppenburg/Vechta wieder Verstöße gegen das Kontaktverbot gemeldet ist. Während sich der Großteil der Bevölkerung im Oldenburger Münsterland an den Bemühungen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, beteiligt, sind es offenbar vor allem Jugendliche und Heranwachsende, die die Schutzmaßnahmen ignorieren.



In Cloppenburg wurde eine Gruppe von 13- bis 16-Jährigen in der Nähe einer Sporthalle angetroffen. Ihnen wurde noch einmal die Allgemeinverfügung erklärt, außerdem wurden die Personalien aufgenommen. Zwei Jugendliche liefen in Friesoythe davon, als sich eine Polizeistreife näherte. In der Parkanlage an der Tecklenburger Straße hatten sie sich offenbar mit zwei weiteren Jugendlichen getroffen. Die Personalien des 16- und des 18-Jährigen wurden aufgenommen.



Auch im Kreis Vechta wurden mehrere Jugendliche erwischt – und auch hier scheinen die Jugendliche genau zu wissen, dass die Gruppentreffen derzeit nicht erlaubt sind: Iin Lutten wollten vier Jugendliche zu Fuß flüchten, als sich ein Streifenwagen näherte. Einen der Jugendlichen konnten die Beamten einholen. Durch ihn wurden am Ende auch die Personalien der drei anderen Jugendlichen bekannt.



Im Kreis Vechta nutzen die Beamten auch die üblichen Verkehrskontrollen, um das Kontaktverbot durchzusetzen. In zwei Fällen wurden Autos aus dem Verkehr gezogen, weil mehrere Personen in den Fahrzeugen saßen. Tatsächlich standen die 18- bis 23-Jährigen nicht in einem verwandtschaftlichen Verhältnis. Sie leben auch nicht in einem gemeinsamen Haushalt. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

