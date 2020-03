Landkreis liegt bei Tests an unterer Grenze

Coronavirus: Labore melden im Schnitt 20 Proben pro Tag

Test auf Corona: Der Landkreis Cloppenburg liegt mit durchschnittlich 20 Proben am Tag im landesweiten Vergleich an der unteren Grenze. Foto: Felix Kästle/dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Bei den durchgeführten Tests auf das Corona-Virus liegt der Landkreis landesweit an der unteren Grenze. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) werden im Schnitt täglich 20 Menschen getestet. „In ländlichen Regionen liegt die Zahl zwischen 20 und 70 pro Tag“, erklärte KVN-Pressesprecher Detlef Haffke am Montag im Gespräch mit der MT. Die Zahlen stammen aus Übermittlungen der zuständigen Labore. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

31.03.2020 | Pflegekräften fehlen Arbeitsgrundlagen