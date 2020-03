Pflegekräften fehlen Arbeitsgrundlagen

Mangelware: Für viele Pflegekräfte wird die lebenswichtige Schutzkleidung in den kommenden Wochen und Monaten ausgehen. Die Kliniken und Altenheime warten verzweifelt auf Masken und Kittel. Foto: Jens Büttner / dpa

Von Max Meyer und Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Fehlende Schutzmasken und -kleidung, ein aufgelockerter Personalschlüssel und noch immer verhältnismäßig niedrige Tariflöhne: Krankenpfleger haben besonders in der Corona-Krise mit vielen Problemen zu kämpfen. Denn nicht nur die Gesundheit der Covid-19-Erkrankten ist derzeit vielerorts massiv in Gefahr, sondern auch die der systemrelevanten Pflegeberufe.



Wegen zu wenig Personals und einer stetig steigenden Anzahl an Infizierten hat derweil das Robert-Koch-Institut eine weitere Ausnahme für die ohnehin schon schwach geschützten Pfleger empfohlen: Medizinisches Personal, das Kontakt mit Virus-Erkrankten hatte, muss künftig nicht so lange in Quarantäne wie andere Infizierte und darf bei dringendem Bedarf in Kliniken oder Praxen arbeiten – solange keine Symptome auftreten. Eine zusätzliche Belastung, die Bettina Kaminski, Pflegedienstleiterin des St.-Josefs-Hospitals in Cloppenburg, dennoch für richtig hält: „Eine spezielle Situation erfordert eben auch spezielle Maßnahmen."