Polizei stellt 23 Verstöße fest

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (hek). Obwohl die meisten Bürger am Wochenende die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie Folge leisteten, stellte die Polizei 23 Verstöße fest. Sie schrieben eine Strafanzeige und 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.



So feierten beispielsweise am Samstag fünf Personen im Alter von 24 bis 30 Jahren in einer Garage in Cloppenburg und verstießen damit gegen die Allgemeinverfügung. Vier Personen, die nicht an der Wohnanschrift gemeldet waren, wurde ein Platzverweis erteilt.



Am Sonntag stellten Polizeibeamte nach einem Hinweis auf einem Schulgelände in Molbergen fünf Personen im Alter von 21 bis 22 Jahren fest, welche Alkohol tranken und Fußball spielten. Den Personen wurde ebenfalls ein Platzverweis ausgesprochen.



Es konnte lediglich ein Verstoß im gewerblichen Bereich festgestellt werden. Ein Sonderpostenmarkt in Molbergen verstieß gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Cloppenburg, indem

weiterhin Gegenstände verkauft wurden, die nicht unter die Ausnahmen fielen. Die Betriebsleitung wurde aufgefordert, dies ab sofort zu unterlassen.



Zu einem unerfreulichen Zwischenfall kam es Freitag in Cloppenburg, als ein Polizeibeamter von einem 19-Jährigen während einer Identitätsfeststellung bei der Überprüfung des Kontaktverbots beleidigt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den jungen Mann eingeleitet. Im Nordkreis wurden keine Verstöße bekannt.

Nächster Artikel aus OM & Region:

30.03.2020 | Kreis meldet Neuinfektionen: Aktuell 27 Erkrankte