Kreis meldet Neuinfektionen: Aktuell 27 Erkrankte

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die Zahl der derzeit am Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis hat sich am Montag weiter erhöht. Aktuell ist von 27 Fällen die Rede. Am Mittag wurden noch 29 Erkrankungen genannt. Wie diese Abweichung zustande gekommen ist, konnte noch nicht geklärt werden.



Offenbar haben sich weitere Personen von der Erkrankung erholt – wie viele es sind, können wir derzeit nicht mit absoluter Gewissheit vermelden. Wir werden bei gesicherter Informationslage darüber am Dienstag berichten. Am Montagnachmittag hat die Kreisverwaltung diese Fallzahlen für die Städte und Gemeinden gemeldet.



Stadt Cloppenburg 9

Stadt Friesoythe 2

Stadt Löningen 2

Gemeinde Barßel 3

Gemeinde Bösel 1

Gemeinde Emstek 2

Gemeinde Essen 1

Gemeinde Garrel 5

Gemeinde Lastrup 1

Gemeinde Lindern 1



Am Abend erklärte Kreissprecher Frank Beumker gegenüber der MT die voneinander abweichenden Gesamtzahlen für den Landkreis mit der „dynamischen Entwicklung“ im Laufe des Montages. Heißt: Zwischen den Mittagsstunden und dem Nachmittag konnte bei mehreren Erkrankten Entwarnung gegeben werden. Gleichwohl sollen die abweichenden Zahlen für die einzelnen Kommunen am Dienstag noch einmal überprüft werden.

