26 Coronafälle: Zahl stagniert im Kreis

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen ist seit Freitagnachmittag angestiegen. Am Samstag hat die Kreisverwaltung drei weitere bestätigte Infektionen gemeldet, bis Sonntagnachmittag ist hingegen kein weiterer Fall gemeldet worden. Damit liegt die Zahl nun bei 26 Personen. Darunter befindet sich weiterhin ein Patient, der stationär in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Aktuell stehen kreisweit 204 Personen unter häuslicher Quarantäne.



In diesen Städten und Gemeinden gibt es aktuell bestätigte Fälle: Stadt Cloppenburg (7), Stadt Löningen (3), Gemeinde Barßel (3), Gemeinde Cappeln (1), Gemeinde Emstek (2), Gemeinde Essen (2), Gemeinde Garrel (5), Gemeinde Lastrup (1), Gemeinde Lindern (1) und Gemeinde Saterland (1). Seit Beginn der Coronakrise habe sich im Kreis Cloppenburg fünf Personen von der Erkrankung wieder erholt - drei aus der Gemeinde Emstek, zwei aus der Stadt Friesoythe.

