Corona: Aktuell 26 Fälle im Landkreis

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Nach aktuellem Stand der Dinge sind im Landkreis Cloppenburg 26 Personen am Coronavirus erkrankt. Das hat die Kreisverwaltung am Samstagnachmittag mitgeteilt. Das sind drei Fälle mehr als am Freitag. 25 dieser Patienten befinden sich in häuslicher Quarantäne, eine Person wird weiterhin in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Wenn man die Kontaktpersonen mit einberechnet stehen insgesamt 203 Bürger unter häuslicher Quarantäne.



In diesen Städten & Gemeinden gibt es aktuell bestätigte Fälle:



Stadt Cloppenburg 7

Stadt Löningen 3

Gemeinde Barßel 3

Gemeinde Cappeln 1

Gemeinde Emstek 2

Gemeinde Essen 2

Gemeinde Garrel 5

Gemeinde Lastrup 1

Gemeinde Lindern 1

Gemeinde Saterland 1

