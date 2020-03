Großbrand zerstört zwei Wohnhäuser

Symbolfoto: nwm-tv

Dinklage (mab). Großeinsatz für die Feuerwehren im Kreis Vechta: Am späten Freitagabend sind in Dinklage gleich zwei Wohnhäuser in Brand geraten und seitdem nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer gegen 22.40 Uhr gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eintrafen, hatten sich bereits rund zehn Bewohner in Sicherheit bringen können. Alle blieben unverletzt. Warum das Feuer entstand ist noch unklar.



Rund 75 Einsatzkräfte konnten zumindest verhindern, dass die Flammen noch auf weitere Häuser übergreifen konnten. Mit Drehleitern wurde das Feuer bekämpft. Der Einsatz dauerte bis etwa 2.30 Uhr in der Nacht. Die Bewohner der Häuser mussten sich noch in der Nacht eine neue Bleibe bei Verwandten und Nachbarn suchen. Brandermittler der Polizei Cloppenburg/Vechta werden nun die Ursache des Feuers untersuchen. Eine erste Schätzung des Brandschadens liegt bei 450.000 Euro.

