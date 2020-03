Arbeitende hocken dicht an dicht im Bus

Typische Unterkunft: Viele Wanderarbeiter leben auf engem Raum. Foto: Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Vor einer Verbreitung der Corona-Infektion bis in die Sammelunterkünfte der Schlachtarbeiter hat Daniela Reim gewarnt. „Auf der Fahrt zur Schicht gibt es keine Regeln“, kritisiert die Mitarbeiterin der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Oldenburg.



Dicht an dicht säßen die rumänischen und bulgarischen Werkvertragsarbeiter in den Bussen, wenn sie zum Schlachthof oder zurück in ihre Zimmer fahren, beklagte Reim. Dabei werde der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern ständig unterschritten. Nach ihren Beobachtungen gilt das auch häufig für die Schlangen am Werkstor. Die Enge in den Unterkünften trage zum Infektionsrisiko bei.