Verwaltung: 23 Corona-Infizierte im Kreis

Kreis Cloppenburg (mt). Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis Cloppenburg ist auf 23 angestiegen. Dies teilte die Verwaltung gestern mit. Neue Fälle gibt es in Cloppenburg, in der Gemeinde Garrel sowie in den Gemeinden Barßel und Lastrup. Zudem wurde jeweils eine Person in Friesoythe und eine in der Gemeinde Emstek aus der Quarantäne entlassen. Derzeit befinden sich eine Person in stationärer Behandlung und 185 Personen in häuslicher Quarantäne. Die Betroffenen teilen sich wie folgt auf das Kreisgebiet auf: Cloppenburg (6), Garrel (5), Löningen (3), Barßel (2), Emstek (2), Essen (2), Cappeln (1), Lastrup (1) und Saterland (1).

