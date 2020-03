Corona: Landkreis sucht freiwillige Helfer

Foto: Hermes

Kreis Cloppenburg (mab). Es ist eine ungewöhnliche Bitte, mit der sich Landrat Johann Wimberg am Freitag direkt an die Bürger wendet: Es werden freiwillige Helfer gesucht, die mit ihren Erfahrungen aus der medizinischen Versorgung und Pflege mögliche Engpässe im lokalen Gesundheitswesen verhindern sollen. „Wir haben es mit einer ernstzunehmenden Situation zu tun, die wir alle in dieser Form bisher noch nicht erlebt haben“, betonte Wimberg am Freitag. Der Landkreis und das Deutsche Rote Kreuz haben jetzt eine gemeinsame Datenbank eingerichtet.



Die Idee dahinter: Sollte das Gesundheitssystem in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit kommen, wird jede Hilfe gebraucht. Deshalb soll schon jetzt ein Verzeichnis von Personen erstellt werden, die in der Pflege aushelfen oder wichtige Hilfstätigkeiten übernehmen könnten. Johann Wimberg: „Hierbei ist es wichtig, für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein und nicht erst zu reagieren, wenn der Fall bereits eingetreten ist.“



Der Landkreis hat sich seit Beginn der Corona-Krise mit verschiedenen Stellen im Gesundheitswesen, insbesondere mit den niedergelassenen Ärzten, Notärzten, Hilfsorganisationen und den Kliniken, über Maßnahmen ausgetauscht, um mögliche Lösungen für steigende Anforderungen abzustimmen. Dabei wurde deutlich, dass neben dem zusätzlichen Bedarf an immer knapper werdenden Materialen zum Gesundheitsschutz bei steigenden Krankheitszahlen die Fachkräfte zur Betreuung und Versorgung der Menschen die wichtigste Komponente sein werden.



Gesucht werden Freiwillige, die in der Vergangenheit bereits im medizinischen Sektor oder in der stationären wie ambulanten Pflege gearbeitet haben. Auch Medizinstudenten sind angesprochen.



Erfasst und gesammelt werden die freiwilligen Helfer über das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Das Formular zur Online-Erfassung ist auf der Homepage des DRK Cloppenburg zu finden (https://bit.ly/DRK-Mitarbeit). In Ausnahmefällen kann man sich auch telefonisch registrieren: Montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter der Rufnummer 04471/ 9110-0.



Wesentliche Kriterien sind dabei unter anderem die vorhandenen pflegefachlichen Qualifikationen, berufliche Vorerfahrung, das regionale Einsatzgebiet, Mobilität und das Alter. Das Freiwilligenregister dient ausschließlich dazu, bei Bedarf zusätzliche personelle Ressourcen verfügbar zu haben. Es besteht keine Verpflichtung, aber auch keine Garantie für einen späteren Einsatz. Die Daten werden nach der Krise umgehend gelöscht.

