Polizei erteilt mehrere Platzverweise

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mab). Die Polizei hat am Donnerstag bei den Kontrollen des geltenden Kontaktverbotes mehrere Platzverweise aussprechen müssen - vorrangig sind es schon wie am Tag zuvor Jugendliche und junge Erwachsene gewesen, die sich in Gruppen getroffen haben.



In Molbergen schickten die Beamten vier Jugendliche nach Hause, die sich um 15.30 Uhr im Bürgerpark verabredet hatten. Vier Mädchen trafen sich gegen 17.45 Uhr an einer Bushaltestelle. Auch sie erhielten einen Platzverweis.



In Friesoythe kontrollierten die Beamten vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 25 Jahren. Sie hatten sich verbotenerweise auf einem Parkplatz am alten Hafen getroffen und wurden nach Hause geschickt.



Im Kreis Vechta gab es ebenfalls Verstöße gegen das Kontaktverbot. Unter anderem hatten sich am Donnerstagabend in Damme vier Männer im Alter zwischen 38 und 54 Jahren offenbar in einem privaten Rahmen in einer Bar getroffen, um dort gemeinsam Alkohol zu trinken. Das Treffen wurde aufgelöst. Die Polizei erfuhr auch von einer privaten „Corona-Party” in Damme. Vier junge Männer hatten sich in einer Wohnung getroffen. Die Polizei löste auch dieses Treffen auf.



Wie bereits am Donnerstag berichtet, gilt das Kontaktverbot nicht nur unter freiem Himmel, sondern auch in den eigenen vier Wände. Das Kontaktverbot bedeutet bundesweit: Treffen von mehr als zwei Personen sind untersagt. Ausnahme sind Familien und Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben. Darüber hinaus fallen auch berufliche Gründe nicht unter das Kontaktverbot. Generell sind alle Bürger dazu aufgefordert, sämtliche sozialen Kontakt auf ein absolutes Minimum zu beschränken.



Gesperrt sind übrigens auch die Spielplätze. Darauf ist am Donnerstag eine Familie aus Cloppenburg hingewiesen worden. Die Beamten trafen die Eltern und spielenden Kinder auf einem Spielplatz an der Friesoyther Straße.