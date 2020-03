21: Weitere Infektionen im Landkreis

picture alliance/Cdc/ZUMA Wire/dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis Cloppenburg steigt weiter. Aktuell sind es 21 bestätigte Fälle. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Am Mittwoch waren es noch 18 Fälle.



Demnach wurde das Virus bei zwei weiteren Personen in Garrel festgestellt, außerdem ist jeweils ein Fall in Cloppenburg und in Löningen hinzugekommen. Dass die Zahl nicht auf 22 angesteigen ist, liegt daran, dass sich eine weitere (nunmehr dritte) Person von der Erkrankung erholt hat.



20 Erkrankte befinden sich in häuslicher Quarantäne. Eine Person muss in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

