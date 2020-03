Polizei löst „Corona-Partys” auf

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mab). Die Polizei musste gleich mehrere gesellige Runden in den Kreisen Cloppenburg und Vechta auflösen. Jugendliche und junge Erwachsene hielten sich nicht an das gelten Kontaktverbot zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, mussten die Beamten allein in Cloppenburg aktiv werden. Gegen 19 Uhr trafen sich Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren bei einem Regenrückhaltebecken, um dort gemeinsam den Abend zu verbringen. Die Polizei erteilte einen Platzverweis, dem die Jugendlichen auch umgehend folgten. Auf dem Marktplatz wurden gegen 22 Uhr sechs junge Erwachsene im Alter von 19 bis 24 Jahren angetroffen. Auch dieses Treffen wurde aufgelöst.



In Lastrup wollten wollten sich am Mittwochabend offenbar vier Personen in einer Wohnung zu einer „Corona-Party” treffen. Unter den Personen zwischen 24 und 26 Jahren lebten zwei nicht unter der Adresse. Sie mussten die Wohnung verlassen. Polizeichef Andreas Sagehorn nimmt die Vorfälle zum Anlass um deutlich zu machen: „Wir sprechen in den letzten Wochen immer wieder davon, dass wir alle als Gesellschaft durch Kontaktminimierung einen wertvollen Beitrag leisten können und müssen. Ich möchte klarstellen, dass dieser Beitrag nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den eigenen vier Wänden absolut erforderlich ist.”



