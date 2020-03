Polizei erwischt Palettendiebe auf frischer Tat

Foto: Polizei Cloppenburg/Vechta

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Für Außenstehende kaum zu glauben: Durch den Diebstahl von Hygienepaletten soll eine Bande einen Schaden von immerhin 400.000 Euro verursacht haben. Wie die Polizei am Donnerstag bestätigte, sind am Wochenende in einem Gewerbegebiet bei Stapelfeld vier Männer festgenommen worden.



Es handelt sich um eine regelrechte Diebstahl-Serie, die die Ermittler aufklären mussten. Während der Ermittlungen gerieten die vier Männer im Alter zwischen 19 und 39 Jahren in den Fokus der Polizei. Sie wurden zunächst observiert und in der Nacht zum vergangenen Samstag bei einem neuen Diebstahl beobachtet. Als die Diebe die Platten in den Transporter verluden, schlug die Polizei zu. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter (39) ist bereits Haftbefehl erlassen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

