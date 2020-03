Corona: Kreis Vechta meldet deutlichen Anstieg

Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Kreis Vechta (mab). Im Landkreis Vechta sind mittlerweile 92 Personen mit dem Coronavirus erkrankt. Gestern waren es noch 63 bestätigte Fälle. Diesen dramatischen Anstieg hat die Vechtaer Kreisverwaltung am Mittwochabend mitgeteilt. Damit ist der Kreis Vechta niedersachsenweit einer der stärksten betroffenen Landkreise.



Warum ist das so? „Dass die Fallzahlen bei uns relativ hoch sind, ist darauf zurückzuführen, dass wir sehr früh viele Personen getestet haben“, sagt Sandra Guhe, Leiterin des Gesundheitsamtes auf diese Frage. Trotz der hohen Zahlen zeigt sich Guhe sogar noch erleichtert. Denn eine Vielzahl der nun erkrankten Personen befand sich bereits in häuslicher Quarantäne, noch ehe die Infektionen bei ihnen nachgewiesen wurde. „Wir haben frühzeitig und konsequent enge Kontaktpersonen ermittelt und Quarantäneanordnungen umgesetzt. Das war eine gute Entscheidung, denn wie sich gezeigt hat, sind einige Personen während der 14-tägigen Quarantänezeit erkrankt.“



Der jüngste Patient, der bis dato im Landkreis Vechta am Coronavirus erkrankt ist, ist 21 Jahre alt, der älteste 90 Jahre. Das Durchschnittsalter der Erkrankten liegt zwischen 50 und 54 Jahren. Das begünstigt den Verlauf der Krankheit, da Personen in dieser Altersspanne nicht zur Risikogruppe zählen. „Den meisten Personen geht es den Umständen entsprechend relativ gut“, erklärte Sandra Guhe am Mittwochabend.

Nächster Artikel aus OM & Region:

25.03.2020 | Deutlich weniger Verkehrstote im Landkreis