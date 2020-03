18 Corona-Fälle im Landkreis

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Nach aktuellem Stand sind im Landkreis Cloppenburg 18 Personen am Coronavirus erkrankt. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Gestern waren die Zahlen (14 Erkrankungen) erstmals rückläufig, nachdem sich die beiden Emsteker von der Erkrankung erholt hatten. Darüber hinaus muss eine Person in einem Krankenhaus medizinisch versorgt worden – zum ersten Mal seit Ausbruch der Epidemie.



Die bestätigten Coronafälle in den einzelnen Kommunen:



Stadt Cloppenburg 4

Stadt Friesoythe 1

Stadt Löningen 2

Gemeinde Barßel 1

Gemeinde Cappeln 1

Gemeinde Emstek 3

Gemeinde Essen 2

Gemeinde Garrel 3

Gemeinde Saterland 1

