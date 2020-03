Kreis unterstützt Krankenhäuser mit Bürgschaften

Foto: Hermes

Landkreis Cloppenburg (mt). Der Landkreis Cloppenburg unterstützt die drei Krankenhäuser in Cloppenburg, Friesoythe und Löningen mit Ausfallbürgschaften in Millionenhöhe. Dies teilte Landrat Johann Wimberg im Anschluss an die Sitzung des Kreistages in Cloppenburg mit.



Der Bund habe Hilfen für die Krankenhäuser angekündigt und in dieser Woche wolle der Bundestag dazu die erforderlichen Grundlagen schaffen. Allerdings sei nicht absehbar, bis wann die dringend erforderlichen Mittel bei den Häusern ankommen werden, so Wimberg weiter.



Daher sei der Kreistag dem Vorschlag der Kreisverwaltung für eine vorsorgliche Bürgschaftserklärung für alle drei Kliniken im Kreisgebiet einstimmig gefolgt, damit die stationäre Gesundheitsversorgung jetzt nicht durch Liquiditätsengpässe gefährdet werde, so der Verwaltungschef. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

