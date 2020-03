Corona: Wird Quarantäne im Kreis Vechta ignoriert?

Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Kreis Vechta (mab). Im Kreis Vechta ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten leicht gestiegen. Aktuell sind es 63 bestätigte Fälle. Am Montag waren es noch 59. Das Tempo der bestätigten neuen Fälle nimmt zwar – der Kreis Vechta sieht darin aber keinen Grund zur Entwarnung. „Auch wenn die Zahl der Erkrankten im Vergleich zum Vortag nur leicht anstiegen ist, bedeutet dies noch keine Entspannung der Situation“, erklärt Sandra Guhe, Leiterin des Gesundheitsamtes. „Es werden in den nächsten Tagen weitere Erkrankte hinzukommen. Da sind wir uns sicher. Dennoch kämpfen wir weiter und versuchen jede Neuinfektion zu verhindern.“



Mit Stand vom Dienstagabend stehen nunmehr 331 Einwohner im Landkreis Vechta unter häuslicher Quarantäne. An diese Gruppe gerichtet, übte das Gesundheitsamt am Dienstag scharfe Kritik. Denn offenbar gibt es mehrere Hinweise, dass einige dieser 331 Einwohner die Quarantäne ignorieren und sich in der Öffentlichkeit aufhalten. „Dieses Verhalten ist nicht nachvollziehbar“, so Guhe. „Wer vom Gesundheitsamt die Auflage bekommen hat, sich in Quarantäne zu begeben, der muss sich daran halten. Tut er dies nicht, begeht er nicht nur eine Straftat, sondern gefährdet andere immens.“ Deshalb wird die Kreisverwaltung in Kooperation mit der Polizei fortan rigoros gegen Verstöße der Quarantäneauflagen vorgehen und Verfahren einleiten.

