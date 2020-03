Schutzausrüstung ist angeblich unterwegs

Wartet auf Schutzausrüstung: das Altenheim St.-Pius-Stift in Cloppenburg. Foto: Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Emstek/Molbergen. Die vom St.-Pius-Stift dringend angeforderte Schutzausrüstung für den Fall einer Infektion ist offenbar auf dem Weg. Der Bund hat die Länder angewiesen, Schutzmasken und -anzüge über den Katastrophenschutz der Landkreise an die Einrichtungen zu verteilen. „Unsere Bestellung läuft“, bestätigte Vorstand Matthias Hermeling auf Nachfrage der MT.



Die Lieferung sei nach Angaben des Gesundheitsamtes auf dem Weg. „Das entspannt uns“, sagte Hermeling, der ein unruhiges Wochenende verbrachte. Denn die Nachricht vom Ausbruch der Erkrankung in einem Würzburger Pflegeheim, wo bisher neun alte Menschen gestorben sind, erschütterte den gelernten Altenpfleger und ehemaligen Rettungssanitäter. „Ich war bedient“, sagt er offen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

