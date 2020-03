Gartenbesitzer bleiben auf Abfällen sitzen

Das war mal ein Kirschbaum: Gartenbesitzer bleiben zurzeit auf ihren Abfällen sitzen, weil alle Sammelstellen geschlossen haben und die Osterfeuer nicht stattfinden dürfen. Foto: Heinrich Kaiser

Von Heinrich Kaiser



Kreis Cloppenburg. Die Kirsche musste Federn lassen. Die dichte Krone hatte sich bis an die Hauswand ausgebreitet, und der Baum hatte eine so stattliche Größe erlangt, dass an die schönsten Früchte im Gipfel nicht mehr heranzukommen war. Es half nichts. Mitte Februar musste die Säge her, und ein Fachmann setzte den Beschnitt so an, dass fast nichts mehr übrig blieb – bis auf den Haufen Geäst, der jetzt schon seit Wochen im Garten liegt.



Die Entsorgungszentren Stapelfeld und Sedelsberg sind seit Dienstag für private Anlieferungen ebenfalls geschlossen, weil das Land Niedersachsen mit einer Allgemeinverfügung die Reduzierung von Kontakten zu anderen Menschen angeordnet hat. Der Landkreis empfiehlt, den anfallenden Grünschnitt zunächst auf dem eigenen Grundstück aufzubewahren oder gegebenenfalls selbst zu verwerten, also zu schreddern oder zu kompostieren.