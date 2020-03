Corona: Zwei Emsteker wieder gesund

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Es sind endlich gute Nachrichten während der anhaltenden Corona-Krise: Die beiden Emsteker, die sich als Erste im Landkreis mit dem Virus infizierten und unter häusliche Quarantäne gestellt werden, sind wieder gesund Das die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt.



Aktuell sind 14 Einwohner am Coronavirus erkrankt, 85 Menschen befinden sich in Quarantäne. Keiner der Fälle ist in stationärer Behandlung. Während die beiden Emsteker nicht mehr in der Statistik sind, ist eine weitere Person aus Friesoythe mit einer aktuell bestätigten Infektion hinzugekommen. Der Überblick im Landkreis:



1 Cappeln

3 Stadt Cloppenburg

2 Emstek

1 Essen

2 Friesoythe

2 Garrel

1 Löningen

1 Saterland

1 Barßel

