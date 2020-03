Cloppenburger Kripo schnappt Einbrecher

Wohnungseinbruch: Das Aufhebeln von Fenstern gelingt oft sehr schnell. Symbolfoto: M. Niehues

Oldenburger Münsterland (mni). Das Entsetzen und die Betroffenheit bei den Geschädigten war groß. Die Wohnung war verwüstet, alles war durchsucht worden, der Familienschmuck und andere Wertsachen für immer weg. Eine Einbrecherbande verunsicherte Ende 2017 viele Hauseigentümer im gesamten Oldenburger Münsterland. Wie bereits am Dienstag auf unserer Titelseite vermeldet, ist dafür ein serbischer Staatsbürger zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Die Vorsitzende Richterin lobte den Ermittlungsleiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ausdrücklich für dessen akribische Arbeit.



Der Kriminalbeamte gab vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Oldenburg tiefe Einblicke in die aufwändige Arbeit und erklärte, wie die Polizei zu einer Ermittlungsgruppe kam, die sich „Türkette" nannte.

