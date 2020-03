Polizei kontrolliert Kontaktverbot

symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Seit Montag gilt auch im Oldenburger Münsterland das verordnete Kontaktverbot, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In den Kreisen Cloppenburg und Vechta scheinen sich die meisten Bürger daran zu halten. Doch in Einzelfällen musste die Polizei einschreiten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.



Während es im Cloppenburger Nordkreis keine besonderen Vorfälle gab, wurden in der Kreisstadt drei Jugendliche in der Nähe eines Regenrückhaltebeckens erwischt. Die Jugendlichen im Alter von 17 bis 19 Jahren hätten sich gemeinsam nicht unter freiem Himmel aufhalten dürfen. Darüber hinaus entdeckten die Beamten auch noch eine kleinere Menge Drogen, die beschlagnahmt wurde.



Den wohl größten Verstoß gegen die Allgemeinverfügung musste die Polizei in der Stadt Lohne im Kreis Vechta unterbinden. Dort hatte ein Möbelmarkt seine Türen für Kunden geöffnet, obwohl der Betrieb hätte eingestellt werden müssen. Auf Anordnung der Polizei wurde das Geschäft umgehend geschlossen. In Vechta hielt sich wiederum eine 27-Jährige nicht an das geltende Besuchsverbot in Krankenhäusern. Die Mitarbeiter auf der Station wollten sie des Hauses verweisen, doch die Frau weigerte sich. Die Folge: Die Polizei sprach nun einen Platzverweis aus.



Generell zeigt sich die Polizei aber mit der Entwicklung im Oldenburger Münsterland zufrieden. „Es zeichnet sich weiter ab, dass die Bürgerinnen und Bürger zu einem großen Teil die Bedeutung der Kontaktbeschränkungen verstanden haben und bereit sind, ihren jeweiligen Beitrag zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus zu leisten“, erklärte die Polizei. Gleichzeitig werden weitere verstärkte Kontrollen angekündigt, um das Kontaktverbot durchzusetzen. „Daneben muss ein jeder auch mit einem Bußgeld- oder sogar Strafverfahren rechnen.“

