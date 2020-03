Erster Todesfall durch Corona-Virus im Landkreis Vechta

Foto: dpa/Kumm

Von Giorgio Tzimurtas



Vechta. Im Landkreis Vechta gibt es den ersten Todesfall infolge einer Infizierung mit dem Coronavirus. Das teilte Landrat Herbert Winkel (CDU) am Montagnachmittag mit. Es handele sich um einen 77-jährigen Mann, der zuvor in einem Krankenhaus stationär behandelt wurde. Der Mann sei am Sonntagabend verstorben. Unterdessen stieg die Zahl der Personen, die im Landkreis mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert sind, auf 59 (Vortag 54). 280 Personen befinden sich laut Winkel in Quarantäne (Vortag 276).

