Düngeverordnung: Entscheidung am Freitag?

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (gy). Stimmt der Bundesrat bereits am Freitag über die novellierte Düngeverordnung ab? Der Kreislandvolkverband Cloppenburg geht davon aus und kritisiert eine mögliche vorgezogene Entscheidung.



In einer Pressemitteilung bezeichnet der Vorsitzende des Kreislandvolkverbandes, Hubertus Berges, das Vorgehen des Bundesrates als „absolut unverständlich, gerade in Zeiten, in denen es in Deutschland wichtigere Entscheidungen zu treffen gebe“. Die Düngeverordnung sollte eigentlich am 3. April zur Abstimmung gestellt werden. Der Sitzungstermin war jedoch wegen der Corona-Krise vorgezogen worden. Anders als andere Themen wurde sie bislang nicht vertagt.



Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.