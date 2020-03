Coronavirus: Zwei weitere Infektionen im Kreis

Symbolfoto: dpa

Landkreis Cloppenburg (mab). Im Landkreis Cloppenburg sind derzeit 15 Personen am Coronavirus erkrankt. Das hat der Landkreis Cloppenburg am Montagnachmittag mitgeteilt. Demnach ist die Zahl der Infektionen erneut leicht gestiegen. Am Sonntag waren es noch 13 Infektionen. Keine der mit dem Virus infizierten Personen befindet sich aktuell in stationärer Behandlung.



Vier Erkrankte gibt es in der Gemeinde Emstek, drei in der Stadt Cloppenburg, zwei in Garrel. Jeweils eine erkrankte Person lebt in Friesoythe, Löningen, Barßel, Cappeln, Essen und im Saterland.



Im Nachbarkreis Vechta ist die Zahl der Infektion auf 54 gestiegen. 276 Personen stehen unter Quarantäne. Der in der vergangenen Woche noch zu beobachtende rasante Anstieg von Corona-Infektionen im Nachbarkreis Emsland scheint mittlerweile einigermaßen zum Stillstand gekommen zu sein, zumindest was die Entwicklung der vergangenen Tage angeht. Bis Montagmittag gab es insgesamt 64 Fälle.

