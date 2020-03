Kostenloser MT-Service: Sagen Sie Danke!

Ob mit oder ohne Bild: Sagen Sie Danke oder grüßen Sie Ihre Liebsten - kostenlos in der MT. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Von Julius Höffmann



Landkreis Cloppenburg. Kontaktverbot: Das Wort verursacht unangenehme Gefühle. Und doch muss es sein in einer Situation, in der wir uns eigentlich nach Nähe sehnen. Die Mehrheit hat erkannt, dass die Maßnahme richtig und wichtig ist. In dieser Zeit möchte die MT den Menschen im Landkreis Cloppenburg und darüber hinaus kostenlos die Gelegenheit bieten, die Liebsten zu grüßen oder den vielen Helferinnen und Helfern einfach mal Danke zu sagen.



Die Großeltern sollen während der Corona-Krise nicht mehr besucht werden, weil sie zur sogenannten Risikogruppe gehören. Das ist vernünftig und trotzdem so schwer zu verstehen. Besonders für die Enkel, die Opa und Oma besuchen wollen und es nicht dürfen.Vielleicht haben die Kleinen Lust, die Senioren mit einem Gruß in der MT zu überraschen. Vielleicht malen die Kinder sogar ein Bild, das wir dann veröffentlichen - natürlich ebenfalls kostenlos. Übrigens dürfen auch Erwachsene die Chance nutzen, um ihren Eltern, Kindern, Enkeln, Freunden oder Nachbarn einen privaten Gruß zu übersenden.



Das neue Angebot der MT bietet beste Möglichkeiten, zum Beispiel den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Supermarkt, in den Krankenhäusern, Apotheken oder in der Altenpflege „Danke“ zu sagen. Ganz allgemein oder ganz persönlich, weil sie sich trotz der großen Herausforderung in den Dienst der Allgemeinheit stellen und immer noch ein Lächeln verschenken. Oder den Sanitätern, die in der Not zur Stelle sind, und den „Truckern“, die im unermüdlichen Einsatz dafür sorgen, dass die Regale eben nicht leer bleiben. Beispiele gibt es viele, sie alle „halten den Laden zusammen“.



Sie können Ihren Gruß und/oder ein Bild per Post oder per Mail an die MT schicken. Wir werden Ihre persönliche Botschaft so kurzfristig wie möglich veröffentlichen.



Ihren kostenlosen Gruß können Sie postalisch an die Münsterländische Tageszeitung, Stichwort:Grußanzeige, Lange Straße 9 - 11, 49661 Cloppenburg oder per Mail an magney@mt-news.de senden.

Nächster Artikel aus OM & Region:

23.03.2020 | Im Überblick: Alles rund um das Coronavirus