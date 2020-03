MT-Leser lassen Fantasie aufblühen

Selbst verfasste Gedichte werden gesucht

Der Frühling kommt: Mit der wärmeren Jahreszeit beginnen auch die Blumen wieder zu blühen. Foto: Oliver Hermes

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. Die Sonne lässt sich in den diesen Tagen durchaus mal sehen, aber es wird kälter. Trotz des Frühlingsanfangs. Doch die Natur lässt sich nicht aufhalten und blühende Blumen schmücken wieder bunt die Flächen. Mensch und Tier reagieren auf die frische Jahreszeit und versprühen eine Portion Optimismus und lassen Frühlingsgefühle wachsen. In diesen Corona-Zeiten besonders wichtig.



Schicken Sie Ihr Gedicht per Post an die Münsterländische Tageszeitung, Stichwort Frühlingsgedicht, Lange Straße 9 - 11, 49661 Cloppenburg oder per Mail an tamm@mt-news.de. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und Wohnort anzugeben.

