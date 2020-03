Coronavirus: 47 Infizierte im Landkreis Vechta

Symbolfoto: dpa

Von Ulrich Suffner



Vechta. Die Zahl der im Landkreis Vechta mit dem Coronavirus infizierten Personen ist am Samstag (21. März, Stand 17 Uhr) auf 47 gestiegen. Am Freitag Abend waren es noch 33 gewesen. Zwei Personen befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung weiter in stationärer Behandlung und werden beatmet. Schwerpunkte der bestätigten Corona-Fälle sind die Stadt Vechta und die Stadt Dinklage. Die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden steigt auf 235. Am Freitag (20. März) waren es noch 185.