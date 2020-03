Unfall auf der A1: Lkw prallt auf stehenden Pkw

Symbolfoto: dpa

Glück im Unglück: Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw auf der A1 blieben alle Beteiligten unverletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Nacht zu Samstag kurz hinter dem Ahlhorner Dreieck.



Weil sein Reifen geplatzt war, musste ein 61-Jähriger aus Cloppenburg um 1.22 Uhr auf dem Seitenstreifen halten. Während er sich um einen Ersatzreifen bemühte, ließ er das Fahrzeug am Unfallort mit eingeschaltetem Licht zurück. Sein 24-jähriger Beifahrer blieb im Wagen sitzen. Wie Zeugen berichten, habe der Cloppenburger allerdings die Warnblinkanlage nicht eingeschaltet und auch kein Warndreieck aufgestellt.



Genau in diesem Bereich kam schließlich ein 42-jähriger Flensburger mit seinem Sattelzug aus Unachtsamkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem abgestellten Pkw. Der junge Mann im Auto sowie der Fahrer der Sattelzugmaschine blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Nächster Artikel aus OM & Region:

21.03.2020 | Drive-in-Schalter für Corona-Tests sind nicht geplant