Schärfere Bestimmung für Einzelhandel

Symbolfoto: Hermes

Kreis Cloppenburg (her). Die Kreisverwaltung verschärft ihre Allgemeinverfügung für den Einzelhandel. Für den Publikumsverkehr geschlossen werden alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center, einschließlich der Verkaufsstellen in Einkaufscentern. Ausdrücklich ausgenommen von der Schließung sind Lebensmittelmärkte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel sowie Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich.



Produkte, die nicht unter die genannten Ausnahmesortimente fallen, sind abzudecken oder abzusperren, zudem müssen sie im Kassensystem blockiert werden.



Ab kommendem Montag, 23. März, schließt auch das Kreishaus seine Türen für jeglichen Publikumsverkehr. Davon ist ab diesem Zeitpunkt auch die Kfz-Zulassungsstelle betroffen. „Wer ein wichtiges, unaufschiebbares Anliegen hat, kann Kontakt zum zuständigen Sachbearbeiter aufnehmen und, falls erforderlich, einen Termin vereinbaren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Über die Notwendigkeit dieser Termine entscheiden die Sachbearbeiter.



Der Landkreis entbindet weiter die Taxenunternehmen ab sofort von der Betriebspflicht für Nachtfahrten. Wegen der aktuellen Lage sind das öffentliche Leben und auch das Nachtleben stark eingeschränkt. Aus wirtschaftlicher Sicht sei es für die Unternehmer deshalb unzumutbar, weiterhin Nachtfahrten anbieten zu müssen. Die Betriebspflicht bleibt jedoch von 6 bis 20 Uhr bestehen, um zum Beispiel chronisch Kranke transportieren zu können.



Wie der Kreisverwaltung außerdem berichtet worden ist, geben sich zurzeit Betrüger an Haustüren als Angestellte des Gesundheitsamtes aus, um die Bewohner abzulenken und Wertsachen zu erbeuten. Die Kreisverwaltung warnt davor und teilt mit, dass niemand vom Gesundheitsamt unangemeldeten Hausbesuche macht. Zudem können sich die Kreis-Mitarbeiter ausweisen. Ein Anruf in der Kreisverwaltung oder bei der Polizei könne zudem die Identität der Besucher aufklären.

Nächster Artikel aus OM & Region:

20.03.2020 | Corona: Zahl der Fälle im Kreis steigt auf neun