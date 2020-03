Corona: Zahl der Fälle im Kreis steigt auf neun

Kreis Cloppenburg (her). Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Cloppenburg ist auf neun gestiegen. Dies teilte der Landkreis am Freitagnachmittag offiziel mit. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zwei Personen kommen aus der Kreisstadt Cloppenburg, eine aus der Stadt Friesoythe, drei aus der Gemeinde Emstek, eine aus dem Saterland, eine aus der Gemeinde Garrel und eine aus der Gemeinde Cappeln. Bis auf den Fall in Friesoythe, bei der sich die Person bei einem Rückkehrer aus einem Skigebiet angesteckt hat, haben sich alle Personen im Ausland angesteckt. Das Gesundheitsamt ermittelt mögliche Kontaktpersonen.

