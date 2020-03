Polizei startet mit ersten Kontrollen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (her). Verständnis und Kooperationsbereitschaft hat die Polizei bei ihren ersten Kontrollen zur Einhaltung der Alggemeinverfügung des Landkreises registriert. So mussten in keinem Bereich Ansammlungen von Menschen aufgelöst werden.



Bei der Überprüfung von Geschäften stellten die Beamten allerdings einige Verstöße fest. In Cloppenburg wurden vier Geschäfte überprüft, von denen anschließend zwei vollständig und zwei teilweise schließen mussten. In der Gemeinde Garrel wurden ebenfalls vier Geschäfte kontrolliert, von denen drei schlossen und eines seinen Verkaufsbereich einschränkte.



In Cappeln verkleinerte ein Geschäft nach einer Kontrolle seine Verkaufsfläche, in Emstek wurde kein Verstoß festgestellt. Im Bereich Friesoythe wurden zwei Geschäfte kontrolliert, die entweder vollständig oder teilweise schlossen. In Vechta kam es zu zwei Kontrollen, in einem Fall wurde eine Shisha-Bar geschlossen.



"Auch in den nächsten Tagen werden entsprechende, konsequente Kontrollen durchgeführt", teilte die Polizei mit.