Lebensmittel kommen bis an die Haustür

Freiwillige Helfer bieten ihre Dienste in den Gemeinden des Landkreises an

Der Einkauf ist da: Isabel Wilken liefert bis an die Haustür und lässt den Korb auf Wunsch davor stehen, um die persönlichen Kontakte in Corona-Zeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Isabel Wilken kann sich als Selbstständige ihre Zeit einteilen und geht meistens am Abend in die Läden, um einzukaufen. Was ihr in diesen Tagen auffällt: Es sind weniger ältere Menschen unterwegs. Zum einem wird den Senioren empfohlen, zu Hause zu bleiben, zum anderen, so ihre Schlussfolgerung, finden sie vielleicht auch gar nicht das Nötige in den Regalen, weil, Mehl, Eier, Milch und Nudeln mal wieder vergriffen sind – Toilettenpapier nicht zu vergessen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

19.03.2020 | Allgemeinverfügung: Polizei verstärkt Kontrollen