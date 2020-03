Allgemeinverfügung: Polizei verstärkt Kontrollen

BU: Kontrolle auch auf öffentlichen Plätzen: Die Polizei kündigt schärfe Überprüfungen der Allgemeinverfügung auch im Landkreis Cloppenburg an. Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Kreis Cloppenburg (her/kre). Die Anzahl der Corona-Infizierten im Landkreis Cloppenburg hat sich auf fünf erhöht. Dies teilte Landrat Johann Wimberg am Donnerstag offiziell mit.



Derweil kündigte die Polizei an, die Einhaltung der umfangreichen Allgemeinverfügungen verstärkt zu kontrollieren. „Hierzu haben am Donnerstag Koordinierungsgespräche zwischen den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sowie den Städten und Gemeinden und der Polizeiinspektion stattgefunden“, teilen die Beamten mit.



Ein solches Vorgehen hatte auch Boris Pistorius, niedersächsischer Minister für Inneres und Sport, gestern verkündet. Deshalb nehmen die Polizisten in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Ordnungsdiensten umgehend öffentliche Plätze, Geschäfte und Lokale unter die Lupe. Erste Streifenwagen waren gestern bereits in Schritttempo durch die Cloppenburger Fußgängerzone gefahren. „Zum konsequenten Durchgreifen gehören hierbei auch Auflösungen von Menschenansammlungen und Schließungen von Geschäften“, so die Polizei.



Die Verantwortlichen appellieren weiter an die Bürger, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Nur so könne jeder Einzelne einen Beitrag zur Minimierung möglicher Opfer leisten.