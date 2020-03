Einzelhändler loten neue Chancen aus

Corona: Wirtschaftsgemeinschaften sowie Handels- und Gewerbevereine beratschlagen über Situation

„Kauf lokal“: In vielen Städten und Gemeinden appellieren die Inhaber an die Kunden, die Geschäfte vor Ort zu unterstützen.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Der Einzelhandel sucht nach Chancen und Möglichkeiten: So hat der Vorstand der CM Marketing in Cloppenburg aufgrund des Coronavirus und der angeordneten Schließung vieler Läden gestern eine kurzfristige Besprechung anberaumt. „Es ist eine schwierige Situation, wir wollen bestmöglich für unsere Mitglieder da sein“, erklärte Rick Schouten vom Vorstandsbeirat. Besonders wichtig sei es, dass die Menschen weiter die lokalen Geschäfte unterstützen und nicht bei Online-Handelsriesen einkaufen. Man müsse auch an die Zeit nach dem Coronavirus denken und den regionalen Händlern die Chance geben, zu überleben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 19. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

18.03.2020 | Kreis setzt weitere Verschärfungen des Landes um