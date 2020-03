Corona: 16 Infizierte im Kreis Vechta

Symbolfoto: dpa

Vechta (mt). Inzwischen sind 16 Personen im Landkreis Vechta mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Auch die Zahl der Kontaktpersonen ist drastisch gestiegen. Alle Betroffenen sind nach Angaben des Gesundheitsamtes derzeit nicht schwer erkrankt und brauchen keine stationäre Behandlung.



Am Dienstag gab es im Schwerpunkt-Testzentrum etwa 50 Testungen, am Mittwoch rund 100. Das Gesundheitsamt ermittelt alle Verbindungen und setzt Betroffene gegebenenfalls in Quarantäne. Der Landkreis Vechta ruft eindringlich dazu auf, dass alle Personen, die Krankheitssymptome zeigen, zu Hause bleiben und telefonisch Kontakt zum Hausarzt aufnehmen.

Nächster Artikel aus OM & Region:

18.03.2020 | „Corona-Krise ist ein wirkliches Desaster“