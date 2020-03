Landkreis schränkt öffentliches Leben weiter ein

Symbolfoto: Hermes

Kreis Cloppenburg (mt). Zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich erlässt der Landkreis Cloppenburg zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus eine Allgemeinverfügung. Damit werden folgende Einrichtungen für den Publikumsverkehr geschlossen:



- Bars, Clubs, Kulturzentren, Diskotheken, Kneipen, Cafés, Eisdielen und ähnliche Einrichtungen



- Theater, Konzerthäuser, Museen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen und unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen



- Messen, Ausstellungen, Kinos, Zoos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeit-aktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen



- Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen



- der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrichtungen (z. B. Solarien)



- Alle Spielplätze einschließlich Indoor-Spielplätze



- Alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center, einschließlich der Verkaufsstellen in Einkaufscentern



Ausdrücklich ausgenommen von der Schließung sind der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel und Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich.



Verboten werden:



- Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen (umfasst wird z. B. auch Fahrschulunterricht (Theorie und Praxis)



- Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften, einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren



- Alle öffentlichen Veranstaltungen; ausgenommen sind Sitzungen kommunaler Vertreter und Gremien sowie des Landtages und der dazugehörigen Ausschüsse und Gremien



- Alle Ansammlungen im Freien (Richtgröße für Ansammlungen: mehr als 10 Personen)



- Alle privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden (Beerdigungen im Familienkreis mit bis zu 50 teilnehmenden Personen sind nicht verboten.)



Nicht unter den Veranstaltungsbegriff fällt die Teilnahme am öffentlichen Personennahverkehr oder der Aufenthalt an der Arbeitsstätte.



Das Bürgertelefon des Landkreises wird personell aufgestockt und für Fragen zum Coronavirus auch am Wochenende besetzt. Am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr werden unter 04471/15-555 Anrufe angenommen. Bei komplizierten Sachverhalten ist es möglich, dass nach der Klärung in der Kreisverwaltung ein Rückruf erfolgt. Werktags ist das Bürgertelefon zwischen Montag und Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr erreichbar.



Das Medienzentrum des Landkreises Cloppenburg ist ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Maßnahme erfolgt ebenfalls, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Tourist Information von Stadt und Landkreis am Kreishaus ist ebenfalls geschlossen. Der Vortrag von Ahmad Mansour, der am Mittwoch, 29. April 2020, im Kreishaus stattfinden sollte, ist abgesagt.



Ab Mittwoch, 18. März, sind außerdem die Zulassungsstellen in Friesoythe und Löningen für den Publikumsverkehr gesperrt. Für unaufschiebbare Angelegenheiten bleibt die Zulassungsstelle im Kreishaus in Cloppenburg zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Der Zutritt wird vor dem Eingang des Gebäudes reguliert, um im Wartebereich größtmögliche Abstände zwischen den Wartenden zu garantieren.



Der Landkreis Cloppenburg teilt weiter mit, dass die Entsorgungszentren und Wertstoffhöfe den Bürgerinnen und Bürgern bis auf weiteres zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Unter Hinweis auf die Bemühungen zur Verringerung und Eindämmung der Übertragungswege des Coronavirus wird jedoch dringend darum gebeten, Anlieferungen nur in unabweisbaren Fällen vorzunehmen. Insbesondere in den Fällen, in denen eine Zwischenlagerung der Abfälle bis zur Entsorgung unproblematisch im privaten Bereich erfolgen kann, sollte diese Möglichkeit unbedingt in Betracht gezogen werden.



Auf alle Buslinien im öffentlichen Personennahverkehr wird ab Donnerstag, 19. März, der Ferienfahrplan angewendet. Welche Fahrten noch durchgeführt werden, ist den ausgehängten Fahrplänen zu entnehmen.



Weiterhin gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Cloppenburg. Der Krisenstab des Landkreises tagt an jedem Morgen.