Anordnung: Geschäfte bleiben geschlossen

Landesregierung beschließt weitere Einschränkungen

Tische bleiben abends leer: Die Restaurants in Niedersachsen dürfen ab heute nur noch von 6 bis 18 Uhr öffnen.Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Kreis Cloppenburg (her). Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Landesregierung die Schließung eines Großteils der Geschäfte angeordnet. Der Erlass Wird Dienstag um 6 Uhr in Kraft getreten und gilt bis zum 18. April. Gleichzeitig kündigte der Landkreis Cloppenburg an, seine Allgemeinverfügung zur Beschränkung von Zusammenkünften anzupassen. Für Restaurants gelten ab heute bereits spürbare Einschränkungen: Sie dürfen nur noch zwischen 6 und 18 Uhr öffnen, allerdings unter Auflagen. So muss zum Beispiel ein Abstand zwischen den Tischen gesichert sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

16.03.2020 | Cloppenburg zählt zu sichersten Kreisen