Einbrecher werden gestört oder erwischt

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Emstek/Garrel/Stapelfeld. Gleich mehrere Einbrüche und versuchte Einbrüche haben die Polizei im Landkreis an diesem Wochenende beschäftigt. Am Samstagabend erhielten die Beamten einen telefonischen Hinweis von einem Zeugen. Er hatte gegen 22.20 Uhr beobachtet, wie die Täter auf dem Gelände eines fleischverarbeitenden Betriebes an der Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek umherschlichen. Zuvor hatten sie ein Loch in den Zaun des Geländes geschnitten. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie entdeckt wurden, suchten sie das Weite. Die Polizei fragt nun: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge auf dem Niedrigen Weg zwischen Cloppenburg und Emstek bemerkt? Hinwesie unter 04471/18600.



Am Sonntagmorgen alarmierte eine Sicherheitsfirma die Polizei in Garrel. Gegen 6 Uhr wurde ein Einbruch beim Zimmermann-Markt gemeldet. Als die Polizisten eintrafen, wollten die mutmaßlichen Einbrecher über ein Feld flüchten. Doch sie kamen nicht weit. Ein Verdächtiger ist 15 Jahre alt. Er wurde von den Beamten an seine Eltern übergeben. Bei dem anderen Verdächtigen handelt es sich um einen 28-Jährigen. Er sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun in Haft. Ihn erwartet jetzt ein beschleunigtes Gerichtsverfahren.



Am Sonntagvormittag ist außerdem die Mülldeponie in Stapelfeld von mehreren Polizisten umstellt worden. Gegen 11.30 Uhr wurde dort eine Gruppe von Männern entdeckt. Zwei Männer konnten fliehen, ein mutmaßlicher Einbrecher wurde festgenommen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Nach der Vernehmung und den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Ob es einen Zusammenhang mit einem ähnliche Vorfall vor genau einer Woche gibt, ist unklar. Wie berichtet, wurden bereits am 8. März drei mutmaßliche Einbrecher auf der Mülldeponie entdeckt. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber. Die drei gesuchten Männer konnten aber entkommen.

Nächster Artikel aus OM & Region:

15.03.2020 | Coronavirus: Hier gibt es zuverlässige Infos