Coronavirus: Hier gibt es zuverlässige Infos

Diese vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) erstellte Illustration zeigt den Coronavirus 2019-nCoV. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg (mab). Die Vorsichtsmaßnahmen gegen und die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus führen immer mehr zu einer Einschränkung des alltäglichen Lebens. Diese angespannte Situation wird noch weiter verschärft, weil Gerüchte oder gar gezielt Falschinformationen verbreitet werden.





Am Samstag reagierten mehrere Supermarktketten in den sozialen Medien auf das Gerücht, dass ab kommender Woche die Öffnungszeiten verkürzt würden - als Reaktion auf Hamstereinkäufe. Diese Falschinformation kursierte am Wochenende besonders als Nachricht bei Whatsapp. „Diese Gerüchte sind falsch und entbehren jeder Grundlage“, erklärte zum Beispiel Edeka. Ähnlich äußerten sich Aldi, Netto und Rewe. Man beobachte zwar die deutlich höhere Nachfrage bei bestimmten Produkten im Sortiment - etwa Konserven, Nudeln und Hygieneprodukten. Man arbeite aber weiter mit Hochdruck daran, „die gewohnten Angebote und Leistungen aufrechtzuerhalten“, teilte zum Beispiel Netto mit.

Auch unsere Redaktion erreichen Anfragen und Informationen, die sich am Ende als frei erfunden erweisen. Wir überprüfen diese Hinweise und fragen bei den zuständigen Stellen nach - sollten sich diese nicht bewahrheiten, dann berichten wir auch nicht darüber. Der einfach Grund: Wir möchten diesen „Fake-News“ nicht noch eine größere Verbreitung ermöglichen.



Zuverlässige Informationen finden Sie hier:

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Cloppenburg:

Hier wurden bzw. werden zum Beispiel die Verordnungen und Verfügungen zu Veranstaltungen und dem Schulausfall veröffentlicht.

Aktuelle Infos und Kontaktmöglichkeiten beim Landkreis Cloppenburg:





Hier gibt es die wichtigsten und fortlaufend aktualisierten Fragen und Antworten zu der Erkrankung.

Informationen des Landesgesundheitsamtes

In diesem Spezial gibt es alle Infos auf Landesebene. Aufgrund der hohe Nachfrage, geht der Server allerdings zeitweise in die Knie.

Hinweise für Berufstätige:

Was passiert, wenn Eltern die Kinder wegen der Schließung von Schulen und Kitas selbst betreuen müssen? Was passiert, wenn der Betrieb wegen eines erkrankten Mitarbeiters oder eines Verdachtsfalls geschlossen werden muss? Infos gibt es hier:

Hinweise für Unternehmen:

Wie können die Hygienemaßnahmen verbessert werden? Wie kann ein Notfallplan aussehen, wenn ein Mitarbeiter erkrankt? Infos gibt es hier:

Aktuelle Entwicklungen zum Virus im Allgemeinen:

Hier gibt es umfangreiche Informationen des Robert-Koch-Institutes inklusive einer aktuellen Bewertung zu Risikogebieten.

