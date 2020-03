Unfall auf der A1: Zwei Schwerverletzte

Foto: Nonstopnews

Lohne (mab). Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Lohne sind am Samstagnachmittag drei Personen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Das teilte die Autobahnpolizei am Sonntag mit.



Gegen 16 Uhr war ein Transporter, besetzt mit drei Personen aus Frankreich, in Richtung Osnabrück unterwegs. Der 45-jährige Fahrer habe plötzlich die Kontrolle verloren. Der Transporter schleuderte nach rechts in die Schutzplanke, prallte zurück auf die Fahrbahn und stürzte auf die Seite. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine Mitfahrer - eine 55-Jährige und ein 71-Jähriger - wurden dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr musste das Dach des Transporters entfernen, um die Frau bergen zu können. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Die A1 in Richtung Osnabrück wurde voll gesperrt.



Bei der Auswertung der Unfallspuren stellte sich heraus, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein muss. Am BMW eines 52-Jährigen, der hinter dem Transporter fuhr, wurden Schäden im Frontbereich entdeckt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 52-Jährige den Unfall verursacht haben könnte. Die Vollsperrung wurde am Samstagabend wieder aufgehoben. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf 35.000 Euro.