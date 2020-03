Keine Gottesdienste in den Kirchen

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Nun stellt auch die katholische Kirche die Gottesdienste im Oldenburger Münsterland ein. Das hat das Bistum Münster am Samstagabend mitgeteilt. Mit Blick auf die „Coronakrise“ gelte die Absage auf unbestimmte Zeit. In der Mitteilung heißt es: „Im Kampf gegen das Coronavirus empfiehlt das Bistum Münster Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen, alle Veranstaltungen, die nicht zwingend durchgeführt werden müssen, abzusagen oder zu verschieben. Alle Firmungen werden bis zum Ende der Osterferien abgesagt.“



Schon vor dem Wochenende hatte das Offizialat Vechta es den Kirchengemeinden überlassen, ob Gottesdienste stattfinden oder abgesagt werden. Die evangelisch-lutherische Kirche Oldenburg hat bereits empfohlen, sämtliche kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdienste einzustellen.



In einem Rundschreiben an die Pfarrer heißt es unter anderem: „Auch im Bistum Münster haben die Gesundheitsbehörden in einigen Kommunen entschieden, dass auch Gottesdienste abzusagen sind. Soweit Sie noch die Möglichkeit haben, informieren Sie bereits an diesem Wochenende Ihre Pfarreien, dass auch im Bistum Münster alle Gottesdienste und Veranstaltungen abzusagen sind."

